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The Times утверждает, что Британия намерена приобрести для своей армии истребители, способные нести ядерные бомбы и стрелять тактическим ядерным оружием, в рамках масштабного расширения сил сдерживания, призванного противостоять якобы растущей угрозе со стороны России.

«Правительство Стармера ведет весьма деликатные переговоры по поводу этого шага, который станет крупнейшим событием в развитии британских сил сдерживания со времен холодной войны и признанием того, что мир вступил в более опасную ядерную эру», – говорится в публикации.

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Министр обороныДжон Хили и адмирал Радакин, глава вооруженных сил, хотят приобрести истребители американского производства, способные запускать гравитационные бомбы меньшей мощности, чем обычные ядерные бомбы. Издание утверждает, что Стармер также поддержал эту идею, и, как предполагается, уже состоялись переговоры с Пентагоном.

Как ранее уже писал ПолитНавигатор, Стармер готовится в понедельник, с британской верфи, представить стратегический оборонный обзор . В обзоре, хотя и не содержится конкретных обязательств в отношении возможностей воздушного базирования, рекомендуется, чтобы Великобритания рассмотрела вопрос о расширении своего вклада в совместное ядерное сдерживание НАТО в Европе.

В обзоре также делается попытка поставить Британию на предвоенную основу, рекомендуя масштабные предложения по перевооружению и возрождению «постоянно действующей» оборонной промышленности. Хили сказал: