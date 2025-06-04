Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Террористы, осуществившие подрыв железной дороги в Брянской и Курской областях на минувших выходных, использовали иностранную взрывчатку и блоки управления «Лора» украинского производства, сообщил глава Следкома Александр Бастрыкин.

«Все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины», – сказал он на совещании у президента Владимира Путина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Бастрыкин уточнил, что в конце мая в Брянской области была зафиксирована ДРГ. При ее зачистке был обнаружен схрон с аналогичной взрывчаткой и блоками управления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате теракта против пассажирского поезда 122 пострадавших и 7 погибших, сообщил глава Следкома.