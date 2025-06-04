Бастрыкин: Нет сомнений, поезда подрывает Украина

Михаил Рябов.  
04.06.2025 17:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Террористы, осуществившие подрыв железной дороги в Брянской и Курской областях на минувших выходных, использовали иностранную взрывчатку и блоки управления «Лора» украинского производства, сообщил глава Следкома Александр Бастрыкин.

«Все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины», – сказал он на совещании у президента Владимира Путина.

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Террористы, осуществившие подрыв железной дороги в Брянской и Курской областях на минувших выходных, использовали...

Бастрыкин уточнил, что в конце мая в Брянской области была зафиксирована ДРГ. При ее зачистке был обнаружен схрон с аналогичной взрывчаткой и блоками управления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате теракта против пассажирского поезда 122 пострадавших и 7 погибших, сообщил глава Следкома.

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