Азербайджанский подполковник: Москва нам не союзник. Тайно помогаем Украине

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Азербайджан не является стратегическим союзником Москвы и негласно оказывает помощь Украине в войне против России.

Об этом заявил ветеран Министерства нацбезопасности Азербайджана подполковник в отставке Ильхам Исмаил в интервью меджлисовской журналистке Эльвине Сеитбуллаевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такая помощь, но я думаю, что это целесообразно не рекламировать. Гуманитарная – знаем, что поддерживаем… Россия говорит – мы же стратегические союзники. Но это – формально союзники, мы не стратегические союзники», – сказал Исмаил.

Он отверг претензии по поводу сбитого российского вертолета во время второй войны за Карабах.

«Когда мы приблизились к бывшему Степанакерту, Россия сделала подрывную деятельность. Сбила сама свой вертолет на границе с Азербайджаном и сказала, что это вы сделали. Чтобы был повод напасть на Азербайджан. Но мы не сделали, потому что они не пересекли азербайджанскую границу. Вертолет был на территории Армении. И еще три года они были на территории Карабаха и оказывали давление», – утверждает Исмаил.

По его словам, армянское население «добровольно» покинуло Карабах.

Азербайджанский подполковник заявил, что участие России в СВО на Украине «косвенно помогало» Баку.