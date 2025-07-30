Западные СМИ сосредоточены на описании потерь российской армии, но умалчивают о плачевном положении Украины.

Об этом на страницах польского еженедельника Wszystko Co Najważniejsze пишет Казимеж Дадак, профессор экономики в Университете Холлинса (штат Вирджиния, США).

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«Россия уже давно оправилась от неудач первого года борьбы, переключила экономику на режим войны и вернула себе инициативу. Неравенство сил между воюющими сторонами огромно, и Москва приняла тактику борьбы, которая в таких условиях для нее лучше всего – войну на истощение. Отсюда можно сделать тезис, что без непосредственного участия сил НАТО на стороне Киева невозможно представить себе изменение ситуации. Вскоре Трамп может столкнуться с выбором – либо войти в историю как президент, «потерявший» Украину, либо сыграть ва-банк и бросить на весы всю мощь США . С польской точки зрения ни тот, ни другой вариант не привлекателен. Наличие слабого буфера на юго-восточном рубеже, failed state, поставило бы Варшаву перед огромными проблемами. А превращение российско-украинской войны в открытое столкновение Россия-НАТО грозило бы совершенно неисчислимыми последствиями », – указывает автор.

Профессор считает, что команда Трампа так и «не выработала стратегию выхода из этого конфликта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пресса вообще акцентирует внимание на сумме потерь России, а молчанием опускает украинские издержки, которые, по мнению независимых центров, огромны. Центр Белфера при Гарвардском университете подсчитал, что на сегодняшний день Украина потеряла 769 тыс. убитых. Кроме того, ученые этого центра сообщают, что можно предположить, что столько же, сколько убитых, раненых, которые остаются тяжелыми калеками на всю оставшуюся жизнь. Таким образом, на сегодняшний день общие потери Украины порядка 1,5 миллиона человек.

На это неслыханное кровопролитие накладывается многомиллионная эмиграция, в основном женщин в расцвете сил. Учитывая все больший масштаб разрушения инфраструктуры и рабочих мест, процесс восстановления страны будет трудным. Предыдущий опыт выполнения западными странами обещаний по оказанию помощи не вселяет оптимизма. Можно ожидать, что после окончания военных действий мужчины скорее воссоединятся со своими семьями, живущими в ЕС, чем вернутся на родину. Столкнувшаяся с огромными трудностями, вероятно, урезанная с восточных рубежей Украина не в польских национальных интересах, но большого влияния на развитие ситуации у нас нет», – сетует Дадак.