Абхазия заверяет, то курс на Россию сохранится при любом исходе выборов
Стратегический курс на партнёрство с Москвой останется неизменным, каковы бы ни были результаты второго тура президентских выборов в Абхазии.
Об этом на круглом столе в Москве заявил советник посольства Абхазии в РФ, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса Кан Тания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каким бы ни был исход голосования, стратегический курс Абхазии останется прежним – то есть, это курс на укрепление и дополнительное развитие отношений с Россией. Такая единая позиция – это огромная ценность для нашего народа, на самом деле. Она показывает и означает преемственность курса и доверие народа к многолетнему партнёрству с Москвой. Наши страны и народы связывает общая культура, мы говорим на одном языке, у нас такое переплетение исторических судеб и родственные узы между семьями. Мы с вами не просто соседи, мы близкие по духу люди, и у нас один цивилизационный код.
Мы вместе прошли через многие испытания, это и память о Великой Отечественной войне, совместной борьбе наших предков за общие ценности. И сегодня наши народы бок о бок помогают друг другу в рамках СВО. И всё это создаёт особое чувство единства. Это по-настоящему прочный фундамент для дальнейшего успешного взаимодействия Абхазии и России», – сказал Тания.
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