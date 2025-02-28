Абхазия заверяет, то курс на Россию сохранится при любом исходе выборов

Стратегический курс на партнёрство с Москвой останется неизменным, каковы бы ни были результаты второго тура президентских выборов в Абхазии.

Об этом на круглом столе в Москве заявил советник посольства Абхазии в РФ, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса Кан Тания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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