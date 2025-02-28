Абхазия заверяет, то курс на Россию сохранится при любом исходе выборов

Максим Столяров.  
28.02.2025 12:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 150
 
Абхазия, Выборы, Дзен, Политика, Россия


Стратегический курс на партнёрство с Москвой останется неизменным, каковы бы ни были результаты второго тура президентских выборов в Абхазии.

Об этом на круглом столе в Москве заявил советник посольства Абхазии в РФ, чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса Кан Тания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Каким бы ни был исход голосования, стратегический курс Абхазии останется прежним – то есть, это курс на укрепление и дополнительное развитие отношений с Россией. Такая единая позиция – это огромная ценность для нашего народа, на самом деле. Она показывает и означает преемственность курса и доверие народа к многолетнему партнёрству с Москвой. Наши страны и народы связывает общая культура, мы говорим на одном языке, у нас такое переплетение исторических судеб и родственные узы между семьями. Мы с вами не просто соседи, мы близкие по духу люди, и у нас один цивилизационный код.

Мы вместе прошли через многие испытания, это и память о Великой Отечественной войне, совместной борьбе наших предков за общие ценности. И сегодня наши народы бок о бок помогают друг другу в рамках СВО. И всё это создаёт особое чувство единства. Это по-настоящему прочный фундамент для дальнейшего успешного взаимодействия Абхазии и России», – сказал Тания.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить