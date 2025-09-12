Змагар-террорист: Приехал на Украину и обандерился, перестал общаться с родителями

Вадим Москаленко.  
12.09.2025 14:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 160
 
Белоруссия, Дзен, Нацизм, Украина


Украинская пропаганда и общение с бандеровцами со временем даже адекватных людей превращает в экстремистов-русофобов. Об этом в интервью журналистке Рамине Есхакзай заявил воюющий на стороне ВСУ белорусский экстремист Игорь Янков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда ты начал понимать, что русские нам не браться?» – спросила ведущая.

Украинская пропаганда и общение с бандеровцами со временем даже адекватных людей превращает в экстремистов-русофобов....

«Тут больше сложилось с митингов и всей этой поддержки. Потому что люди, которые жили в Белоруссии, они в информационном вакууме. До нас не доходила информация, кто такие русские. Были поездки в России, дружили футбольными коллективами, и так далее.

Но приехав на Украину, глаза раскрываются, ты выходишь из того информационного вакуума, и начинаешь соображать, что где и как происходит», – сказал Янков.

Он признался, что даже оставшиеся в Белоруссии родители до сих пор относятся к России положительно, и перестали общаться с отпрыском-террористом.

«Когда мы ещё общались с отцом, я говорил, что будет война и я буду в ней участвовать, он говорит: «Против кого, России и Путина? Ты что, будешь воевать за Бандеру?» И я такой сразу – бл*ть. И так поголовно все», – жаловался он.

