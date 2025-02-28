Президент Украины Владимир Зеленский незаконно сосредоточил всю власть в своих руках.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявила член чонгресса США, член Республиканской партии, эмигрировавшая с Украины экономист Виктория Спартц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце концов, даже по украинской Конституции уже давно пора провести выборы. Вместо того, чтобы создать временный кабинет министров и правительство, которые должны были быть во время войны, согласно украинской Конституции, президент сосредоточил всю власть в своих руках. Это действительно незаконно, и это тоже стало причиной многих проблем.

Россия могла бы сказать, что президент, подписывающий эти контракты и соглашения, действительно легитимен. Разве это незаконно? У них всегда есть оправдание для таких действий. Но мы находимся там, где находимся. Украинский парламент не взял власть по разным причинам, и это их вина, но они приняли такое решение… И выборы определяют будущее страны – если они продолжат выбирать плохих лидеров, Украина в конечном итоге полностью окажется под властью России», – заявила Спартц.