Президент Украины Владимир Зеленский (скро полномочий истек еще весной прошлого года) уже не первый месяц безрезультатно пытается выторговать у США гарантии безопасности.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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