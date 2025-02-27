Зеленский выторговывает у США гарантии безопасности для себя и пятерых друзей – Бондаренко

Анатолий Лапин.  
27.02.2025 10:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский (скро полномочий истек еще весной прошлого года) уже не первый месяц безрезультатно пытается выторговать у США гарантии безопасности.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский (скро полномочий истек еще весной прошлого года) уже не первый...

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«На самом деле сейчас параллельно со всем тем, что мы видим в информационном пространстве, действительно очень активно и уже не первый месяц ведутся переговоры относительно гарантий безопасности самого Зеленского и его ближайшего окружения. По крайней мере, Зеленский называет пять фамилий, кроме него, пять семей, на которые он хотел бы получить определенные гарантии…

Я просто пока что ограничусь арифметикой. Пять – ну, он же когда-то говорил, что у него есть пять суперменеджеров, наверное, это они и есть. И в данной ситуации пока что как-то нет, на эту пятерку не соглашаются. Зеленскому – обещают, говорят: «Да, без проблем». А вот на этих пять человек, ну слишком уж много на к ним вопросов», – заявил Бондаренко.

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