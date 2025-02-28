Зеленский возглавил рейтинг антипатий среди республиканцев в США

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В аккурат к визиту Владимира Зеленского в США подоспели итоги свежего опроса Economist-YouGov, согласно которым рейтинг нынешнего хозяина Банковой среди американских республиканцев снова пробил дно, достигнув нового минимума.

Как пишет Washington Post, опрос показал, что отношение избирателей-республиканцев к Зеленскому продолжает ухудшаться. Если год назад 40% республиканцев высказывались о нем негативно, а 38% — положительно, то сегодня уровень неприязни вырос до 56%, а поддержка упала до рекордно низких 20%,

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Особенно резко увеличилось число тех, кто относится к Зеленскому «крайне неблагоприятно» — с 16% аж до 32%. Таким образом, его антирейтинг среди республиканцев достиг рекордного уровня, что делает его одной из самых непопулярных мировых фигур среди американских правых.

Кроме того, 33% республиканцев считают Зеленского «диктатором». В вопросе симпатий к сторонам конфликта мнения разделились: 47% заявляют, что больше симпатизируют Украине, тогда как России — всего 6%. При этом 16% республиканцев считают, что Дональд Трамп благоволит России, тогда как 23% уверены, что он больше поддерживает Украину.

Параллельно с этим снижается восприятие республиканским избирателем России как враждебного государства. Вскоре после начала войны в 2022 году 64% республиканцев называли Россию «врагом». В 2024 году этот показатель держался на уровне 53%, но сейчас он снизился до 38%.

При этом треть республиканцев (30%) предпочитают называть Россию просто «недружественной».

Этот опрос важен как срез текущих настроений в электоральной базе Трампа – это те люди, которым он хочет понравиться, предпринимая те или инын политические шаги. Как видим, курс на потепление отношений с РФ, вопреки истерикам сторонников Демпартии, не вызывает отторжения у сторонников самого Трампа.

А значит, обвала рейтингов по итогам ста дней президентства, о котором говорят противники хозяина Белого дома, не случится. Если что и способно пошатнуть текущие позиции Трампа, так это не Украина, а экономика.

Отсутствие положительных изменений на этом контуре, не говоря уже об ухудшении по сравнению с временами Байдена, действительно в перспективе могут поставить под вопрос долговечность нынешнего правоконсервативного поворота Америки.

Понимая это, Трамп предельно рационализирует свою внешнюю политику, повсеместно подчеркивая выгоды, которых он добьется для Америки и деньги налогоплательщиков, которые он вернет назад.