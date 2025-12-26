«Зеленский трясётся, лишь бы не закончилась война – и это на Западе видят» – Гольдарб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Такое понятие, как «партия мира», для Украины сейчас неактуально – все эти люди либо уничтожены физически, либо бежали.

Об этом на канале «Надiя» заявил украинский общественный деятель Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Думаю, ни для кого не секрет, что задача таких персонажей, как Зеленский – это чтобы тема не заканчивалась как можно дольше. Это слишком очевидно. Кстати, это не мои слова, если СБУшники захотят дела возбуждать – пусть в отношении Фицо возбудят. Фицо – это словацкий премьер, он после встречи с Зеленским сказал: «Видели ли вы когда-то человека, который так боится, что война закончится?». Поэтому вопросы – туда. Кстати, не только я с этим согласен. Очень многие европейские политики, с которыми я эти годы общаюсь. Американцы повально так считают, особенно те, кто сегодня руководят в Белом доме», – сказал Гольдарб.

Что касается «партии мира», то, по его мнению, она уже давно неактуальна.