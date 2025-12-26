«Зеленский трясётся, лишь бы не закончилась война – и это на Западе видят» – Гольдарб

Вадим Москаленко.  
26.12.2025 21:43
  (Мск) , Киев
Общество, Политика, Россия, Украина


Такое понятие, как «партия мира», для Украины сейчас неактуально – все эти люди либо уничтожены физически, либо бежали.

Об этом на канале «Надiя» заявил украинский общественный деятель Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, ни для кого не секрет, что задача таких персонажей, как Зеленский – это чтобы тема не заканчивалась как можно дольше. Это слишком очевидно. Кстати, это не мои слова, если СБУшники захотят дела возбуждать  – пусть в отношении Фицо возбудят. Фицо – это словацкий премьер, он после встречи с Зеленским сказал: «Видели ли вы когда-то человека, который так боится, что война закончится?».

Поэтому вопросы – туда. Кстати, не только я с этим согласен. Очень многие европейские политики, с которыми я эти годы общаюсь. Американцы повально так считают, особенно те, кто сегодня руководят в Белом доме», – сказал Гольдарб.

Что касается «партии мира», то, по его мнению, она уже давно неактуальна.

«Они не в стране уже. Они или убиты, или в тюрьмах, или в большей степени в эмиграции вынужденной. Все политики, которые были за мир, за переговоры, они были объявлены врагами режима и изгнаны из страны, либо пострадали», – подчеркнул общественник.

