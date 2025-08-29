Зеленский спихнёт на Умерова официальную сдачу украинских территорий – беглый укро-бизнесмен

Игорь Шкапа.  
29.08.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 305
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Нельзя исключать, что со стороны Украины заключать мирное соглашение с Россией в будут другие люди.

Об этом в фире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нельзя исключать, что со стороны Украины заключать мирное соглашение с Россией в будут другие...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Может быть, глобальная встреча [Путина и Зеленского] и произойдёт, но уже при помощи Трампа. И они будут сидеть, возможно, не пожимая руки, скрипя зубами, освятят некое рамочное соглашение, которое, возможно, выведет на то, что после него в Украине должна происходить смена власти.

Будут взяты обязательства после остановки огня на отмену военного положения, на прекращение поставок, переход к обсуждению нейтрального статуса. То есть будут записаны некие обязательства», – предполагает беглый бизнесмен.

При этом он говорит, что сам Зеленский вряд ли будет подписывать подобное.

«Он может дать распоряжение тому же Умерову, который сейчас возглавляет СНБО – в принципе орган, который теоретически от имени президента может. И, кстати, канализирует на себя недовольство тех, кому не нравится подобное подписание.

Так как у Умерова родственники уже в США, я так понимаю, что он видит себя в будущем переехавшим в США, то на него можно возложить и вопрос подписания, а потом уже говорить о том, что, рамочное соглашение подписано, военные действия остановлены, мы договорились по какой-то линии огня и двинулись дальше.

Такое перекладывание ответственности вполне реально. Поэтому надежда на мир всё равно сохраняется, но и вопросы возникают», – рассуждал Балашов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить