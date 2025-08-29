Зеленский спихнёт на Умерова официальную сдачу украинских территорий – беглый укро-бизнесмен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нельзя исключать, что со стороны Украины заключать мирное соглашение с Россией в будут другие люди.

Об этом в фире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Может быть, глобальная встреча [Путина и Зеленского] и произойдёт, но уже при помощи Трампа. И они будут сидеть, возможно, не пожимая руки, скрипя зубами, освятят некое рамочное соглашение, которое, возможно, выведет на то, что после него в Украине должна происходить смена власти. Будут взяты обязательства после остановки огня на отмену военного положения, на прекращение поставок, переход к обсуждению нейтрального статуса. То есть будут записаны некие обязательства», – предполагает беглый бизнесмен.

При этом он говорит, что сам Зеленский вряд ли будет подписывать подобное.