Зеленский спихнёт на Умерова официальную сдачу украинских территорий – беглый укро-бизнесмен
Нельзя исключать, что со стороны Украины заключать мирное соглашение с Россией в будут другие люди.
Об этом в фире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Может быть, глобальная встреча [Путина и Зеленского] и произойдёт, но уже при помощи Трампа. И они будут сидеть, возможно, не пожимая руки, скрипя зубами, освятят некое рамочное соглашение, которое, возможно, выведет на то, что после него в Украине должна происходить смена власти.
Будут взяты обязательства после остановки огня на отмену военного положения, на прекращение поставок, переход к обсуждению нейтрального статуса. То есть будут записаны некие обязательства», – предполагает беглый бизнесмен.
При этом он говорит, что сам Зеленский вряд ли будет подписывать подобное.
«Он может дать распоряжение тому же Умерову, который сейчас возглавляет СНБО – в принципе орган, который теоретически от имени президента может. И, кстати, канализирует на себя недовольство тех, кому не нравится подобное подписание.
Так как у Умерова родственники уже в США, я так понимаю, что он видит себя в будущем переехавшим в США, то на него можно возложить и вопрос подписания, а потом уже говорить о том, что, рамочное соглашение подписано, военные действия остановлены, мы договорились по какой-то линии огня и двинулись дальше.
Такое перекладывание ответственности вполне реально. Поэтому надежда на мир всё равно сохраняется, но и вопросы возникают», – рассуждал Балашов.
