Зеленский не отдаст Донбасс: мы успели обработать Трампа до Аляски – ирландский профессор

Максим Столяров.  
18.08.2025 22:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 347
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Правительство Зеленского никогда не согласится признать новые российские территории и выйти из Донбасса.

Об этом профессор Дублинского университета Скотт Лукас заявил в интервью «Таймс Радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Зеленского никогда не согласится признать новые российские территории и выйти из Донбасса. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть определенные красные линии: правительство Зеленского не примет юридическое признание Крыма и востока как российские территории. Это не будет разделением Украины в юридическом смысле.

Во-вторых, мы говорим о нынешних линиях фронта. Мы не собираемся уходить из остальной части Донецкой области. Это не просто из гордости. Этот регион находится на севере Донбасса. Это крупный промышленный район, важный и хорошо укреплённый. Нельзя отдавать их России», – сказал Лукас.

«Россия сможет использовать это как плацдарм для дальнейшего наступления. Европейские лидеры, когда они разговаривали с Трампом в прошлую среду, обсуждали это и говорили, что это откроет России дорогу на Киев.

Они могут использовать это для еще одного быстрого вторжения, даже более быстрого, чем в феврале 2022 года. И это потрясло Трампа», – уверял он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить