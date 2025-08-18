Правительство Зеленского никогда не согласится признать новые российские территории и выйти из Донбасса.

Об этом профессор Дублинского университета Скотт Лукас заявил в интервью «Таймс Радио», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть определенные красные линии: правительство Зеленского не примет юридическое признание Крыма и востока как российские территории. Это не будет разделением Украины в юридическом смысле.

Во-вторых, мы говорим о нынешних линиях фронта. Мы не собираемся уходить из остальной части Донецкой области. Это не просто из гордости. Этот регион находится на севере Донбасса. Это крупный промышленный район, важный и хорошо укреплённый. Нельзя отдавать их России», – сказал Лукас.