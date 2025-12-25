Зеленский может годами играть в «подготовку к выборам» – укро-политолог
Начавшаяся на Украине «подготовка к выборам» – просто игра на публику, не имеющая никакой юридической силы.
Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Подготовка к выборам – это игра. Пока мы наблюдаем маневры, видим разведпризнаки подготовки к выборам. Но подготовка к выборам – это не означает, что запущен юридически процесс выборов. Это разные вещи.
Можно десятилетиями готовиться к выборам, но в итоге ничего так и не будет. Интерес к выборам у Зеленского ровно настолько, чтобы эти выборы были в условиях военного положения, допускали возможность голосования украинцев в Европе, но не в России, не на оккупированных территориях», – сказал Золотарев.
«И, естественно, будут пытаться молдавизировать украинские выборы: избирательные участки в спортзалах, библиотеках, фудкортах… и кто там поедет проверять.
А плюс, если еще запустить цифру, выборы в «Дие», то 173% за Зеленского я вам гарантирую», – подытожил политолог.
