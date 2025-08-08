Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если все европейские страны с одинаковой серьёзностью не отнесутся к российской угрозе и концепту Украины как «форпоста ЕС», ни о каком переходе континента на военные рельсы говорить нельзя.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

