Зе-офис: Интервенция НАТО будет обязательно!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется, что США предоставят системы ПРО и истребители, чтобы закрыть небо над Украиной.

Об этом он заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается Украины, мы, к сожалению, не внутри коллективного альянса, но партнеры идут навстречу, понимая, что закрытое небо над Украиной будет гарантировать гораздо большую неприкосновенность стран Восточной Европы и членов альянса. Думаю, что и США раскроют свои склады с точки зрения продаж систем ПРО. Мне бы хотелось, чтобы здесь была синхронизирована возможность сбития за счет Ф-35 и Ф-16, которые базируются на аэродромах в других странах», – сказал Подоляк.

Он также убеждает, что европейцы все-таки решатся ввести войска на Украину.