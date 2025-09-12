Зе-офис: Интервенция НАТО будет обязательно!

Елена Острякова.  
12.09.2025 10:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 287
 
Дзен, НАТО, Украина


Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется, что США предоставят системы ПРО и истребители, чтобы закрыть небо над Украиной.

Об этом он заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется, что США предоставят системы ПРО и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается Украины, мы, к сожалению, не внутри коллективного альянса, но партнеры идут навстречу, понимая, что закрытое небо над Украиной будет гарантировать гораздо большую неприкосновенность стран Восточной Европы и членов альянса. Думаю, что и США раскроют свои склады с точки зрения продаж систем ПРО. Мне бы хотелось, чтобы здесь была синхронизирована возможность сбития за счет Ф-35 и Ф-16, которые базируются на аэродромах в других странах», – сказал Подоляк.

Он также убеждает, что европейцы все-таки решатся ввести войска на Украину.

«Мы идем по спирали и всегда приходим к тому, что то, что казалось вчера невозможным («как это? это же эскалация»). Сейчас многие говорят: присутствие иностранных контингентов на территории Украины невозможно. Да ничего подобного! Будет здесь присутствие иностранных контингентов в любом случае. Потому что иначе программы сдерживания не будут работать», – сказал Подоляк.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить