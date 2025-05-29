Заявления Трампа нисколько не беспокоят Кремль – Болтон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Кремле не считают, что президент США Дональд Трамп может навредить России.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, а сегодня его ярый критик, Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И если в Кремле так считают, то это может обернуться плохими новостями для Украины. Кремль не считает, что Трамп может сделать что-то, что навредит им», – уверен Болтон.

Он считает, что Трамп «всегда защищал Россию от неопределенных угроз», а Путин им «успешно манипулировал». Москве удалось добиться от него ряда важных уступок по территориям Украины и ее членству в НАТО, что стало «огромной победой еще до начала переговоров».