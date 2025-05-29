Заявления Трампа нисколько не беспокоят Кремль – Болтон
В Кремле не считают, что президент США Дональд Трамп может навредить России.
Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, а сегодня его ярый критик, Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И если в Кремле так считают, то это может обернуться плохими новостями для Украины. Кремль не считает, что Трамп может сделать что-то, что навредит им», – уверен Болтон.
Он считает, что Трамп «всегда защищал Россию от неопределенных угроз», а Путин им «успешно манипулировал». Москве удалось добиться от него ряда важных уступок по территориям Украины и ее членству в НАТО, что стало «огромной победой еще до начала переговоров».
«Путин, вероятно, считал, что у него есть больше возможностей надавить на Трампа, он этим пользовался. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней, но пока Кремль не показывает, что его беспокоит заявление Трампа. Возможно, они видят в них то, чем они являются (пустой угрозой – ред.)», – сказал Болтон.
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