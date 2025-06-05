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Лица, ответственные за планирование СВО, не могли не знать, что Запад будет поддерживать Украину.

Об этом на Ливадийском форуме заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди обязаны были понимать, что за Украиной всегда стоит Запад», – сказал депутат.

Он напомнил историю, как в 1999 году ельцинский министр иностранных дел Иванов убедил парламентариев со второй попытки ратифицировать договор о дружбе с Украиной, закреплявший украинскую принадлежность Крыма.

«У министра иностранных дел вырвалось при выступлении с трибуны: «Да вы что, не понимаете, что за Украиной стоит Запад?» – напомнил Затулин.

По его словам, США по-прежнему поддерживают бандеровский режим.

«Мы сделали вид, что верим, что это посредник», – сказал Затулин.

Он напомнил, что при поддержке Запада в ходе СВО был уничтожен крейсер «Москва».

«Первый за 100 лет случай со времен Цусимы, когда погиб флагман нашего флота», – сказал депутат.

Политик Сергей Бабурин потребовал наказания для авторов первоначального плана СВО.