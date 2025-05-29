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России не стоит осуществлять многолетнее военное противостояние с Западом за Украину, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

«Надо понимать, что лучшее – враг хорошего, а альтернатива миру по образцу Северной или Тридцатилетней войны – не для нашего времени. И без этого придётся приложить все силы для разобщения Запада и особенно враждебной нам объединённой Европы, обретения вновь способности и умения влиять на Украину и ближнее зарубежье изнутри. А самое главное – справиться с послевоенным синдромом у себя дома, в России», – пишет депутат в «Литературной газете».

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Затулин считает, что можно ограничиться территориями, уже занятыми российской армией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».