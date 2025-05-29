Затулин назвал «победой России» «скорейшее окончание отечественной войны с Западом»

Михаил Рябов.  
29.05.2025 17:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


России не стоит осуществлять многолетнее военное противостояние с Западом за Украину, заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

«Надо понимать, что лучшее – враг хорошего, а альтернатива миру по образцу Северной или Тридцатилетней войны – не для нашего времени. И без этого придётся приложить все силы для разобщения Запада и особенно враждебной нам объединённой Европы, обретения вновь способности и умения влиять на Украину и ближнее зарубежье изнутри. А самое главное – справиться с послевоенным синдромом у себя дома, в России», – пишет депутат в «Литературной газете».

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России не стоит осуществлять многолетнее военное противостояние с Западом за Украину, заявил депутат Госдумы...

Затулин считает, что можно ограничиться территориями, уже занятыми российской армией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так в чём же победа России в складывающейся ситуации? В скорейшем окончании отечественной войны с Западом на максимально приемлемых для себя условиях. Наша красная линия: сохранение за собой всех подконтрольных нашим войскам позиций и территорий; удостоверение отказа от приёма Украины в НАТО, размещения в ней натовских баз и войск; восстановление демократии и прав человека на Украине. И создании таким образом оснований для победы в гражданской войне для дальнейшей борьбы за мирное сосуществование России и Украины. В той самой демилитаризации, денацификации, отказе от реваншистских устремлений», – перечисляет политик.

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