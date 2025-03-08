Западу предложили выплатить репарации и покинуть постсоветскую территорию

Сергей Вредников.  
08.03.2025 12:20
  (Мск) , Донецк
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Для быстрого завершения войны Британия и США должны признать свою вину в случившемся, выплатить репарации и убраться с Украины.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для быстрого завершения войны Британия и США должны признать свою вину в случившемся, выплатить...

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«Вот если бы прилетели инопланетяне, и мы их пригласили, так сказать, третейскими судьями-арбитрами, и согласились принять их решение, вот абстрактно просто, с точки зрения вообще не заинтересованных лиц, тут можно сказать одно. Кто виновен в произошедшем? Нуланд с печеньками, неоконы-соросята, которые устроили майдаун и все это вытворили.

Да, Россия допустила массу ошибок, что не пресекла это всё в зародыше, что с 14-го года тянула, и Путин это признал, что все это надо было решить еще в 14-м году. Этой ошибкой воспользовались все те же неоконы-соросята, и Трамп тоже поучаствовал в этом, вооружая салорейх все это время», – сказала Монтян.

«Но если виноваты пиндосы, если виноваты неоконы-соросята, и Трамп это признал – вперед и с песней, ребята, загладьте вину, продемонстрируйте деятельное раскаяние. Вы выплатите репарации за то, что вы вытворили. Вы уйдите с канонической постсоветской территории. И тогда будет мир, дружба, жвачка.

Но на это, естественно, западный мир не пойдет никогда. Вот и всё. Конфликт неразрешим в принципе, и любой вменяемый человек это понимал изначально. Если Трамп это не понимал, ну значит он действительно старый маразматик», – добавила юрист.

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