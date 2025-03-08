Для быстрого завершения войны Британия и США должны признать свою вину в случившемся, выплатить репарации и убраться с Украины.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот если бы прилетели инопланетяне, и мы их пригласили, так сказать, третейскими судьями-арбитрами, и согласились принять их решение, вот абстрактно просто, с точки зрения вообще не заинтересованных лиц, тут можно сказать одно. Кто виновен в произошедшем? Нуланд с печеньками, неоконы-соросята, которые устроили майдаун и все это вытворили. Да, Россия допустила массу ошибок, что не пресекла это всё в зародыше, что с 14-го года тянула, и Путин это признал, что все это надо было решить еще в 14-м году. Этой ошибкой воспользовались все те же неоконы-соросята, и Трамп тоже поучаствовал в этом, вооружая салорейх все это время», – сказала Монтян.