Запад и Киев решили добиться приостановки наступления ВС РФ массовым БПЛА-террором в глубине России

Усилившиеся атаки БПЛА говорят о переходе Украины к тактике террора, чтобы понудить Россию к 30-дневному перемирию.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донецком направлении наши войска наступают. Темп, относительно зимы, немного снизился, но тем не менее каждый день мы слышим о всё новых освобождённых населённых пунктах, и на некоторых участках фронта противник заметно уменьшил интенсивность применения и дронов, и артиллерии. Такое ощущение, будто у него наблюдаются некоторые проблемы с переброской резервов. Пока об этом заявлять, конечно, рано, но такие предпосылки есть.

Логично предположить, что из этого вытекает попытка террора вглубь нашей территории, максимальное количество засылаемых дронов практически каждую ночь или через день. Мы видим попытки прорваться и на Москву, вглубь европейской части страны. И наверняка это такая попытка шантажа и угроз, чтобы как-то принудить нашу сторону к перемирию. То есть даже не к подписанию мирного договора – они же твердят только о перемирии, о мирном договоре никто не говорит, только истеричное требование: «Дайте 30-дневное перемирие», – подчеркнул он.