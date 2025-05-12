У режима Зеленского всё ещё достаточно населения, чтобы обеспечить армии минимально необходимый мобилизационный резерв.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока их сейчас покупают контрактами по 2 миллиона, а потом их просто тупо погонят, как мясо, и ничего эти дети не сделают. То есть резервов в Салорейхе еще дофигища», – сказала Монтян.

«Мне докладывают с мест, что большие города ТЦК по-прежнему особо не щемит. Следовательно, резерв есть. И в крайнем случае загонят просто 18-летних малолеток. Это остается вот – последним резервом.

Она подчеркнула, что запад также может относительно быстро собрать армию.

«А когда закончатся все салорейховские резервы, Запад пришлет своих вояк. Это пока они там вещают, что мы никого не пришлем, ля-ля-ля и так далее.

Мы знаем, как быстро это делается, мы знаем, как быстро пропаганда накачивает людей. Ну и, кроме того, на Западе много сотен миллионов населения. Из них пресловутые 3% готовые, способные воевать, это гораздо больше, чем есть у нас. Вот и всё.

Поэтому откуда такой оптимизм, я лично понять не могу. Я бы поняла этот оптимизм, если вот сейчас вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, резко отодвигаем всяких Карлиц и дружков с Минобороны, даем деньги тем, кто показал свою эффективность.

Некто Алексей Рогозин написал мощный текст, как в Салорейхе все это происходит – воякам начисляют баллы за подтвержденную уничтоженную технику и живую силу. И на эти баллы они могут себе купить то, что им нравится. Из гаражной, и полугаражной сборки, и полупромышленной. Самые лучшие образцы дронов и всего остального. Как же нам вот сделать бы такую систему», – добавила она.