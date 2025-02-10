Занять всю Украину гораздо дешевле, чем оборонять половину – Ищенко

Дойти до западных границ Украины и включить всю ее территорию в свой состав России обойдется дешевле, чем обороняться от оставшейся под Киевом частью или содержать пророссийское правительство.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все 3 года, пока идут боевые действия, я говорю, и это моё частное мнение, что лучше всего было бы, если бы русская армия вышла на западную границу Украины и ликвидировала бы это политико-географическое недоразумение. Есть люди, которые считают по-другому, это их право. Как считает руководство, и считает ли оно сейчас по этому поводу вообще что-либо или исходит из того, что поживём – увидим, я вообще не знаю. Но, я понимаю, что даже если мы выйдем на западную границу Украины, всё равно нужно будет заключать мир. И всё равно нужно будет добиваться признания территориальных изменений и так далее», – отметил он.

По словам эксперта, процесс переустройства может растянутся на годы, и потребует соответствующего финансового сопровождения