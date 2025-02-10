Занять всю Украину гораздо дешевле, чем оборонять половину – Ищенко
Дойти до западных границ Украины и включить всю ее территорию в свой состав России обойдется дешевле, чем обороняться от оставшейся под Киевом частью или содержать пророссийское правительство.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все 3 года, пока идут боевые действия, я говорю, и это моё частное мнение, что лучше всего было бы, если бы русская армия вышла на западную границу Украины и ликвидировала бы это политико-географическое недоразумение. Есть люди, которые считают по-другому, это их право.
Как считает руководство, и считает ли оно сейчас по этому поводу вообще что-либо или исходит из того, что поживём – увидим, я вообще не знаю. Но, я понимаю, что даже если мы выйдем на западную границу Украины, всё равно нужно будет заключать мир. И всё равно нужно будет добиваться признания территориальных изменений и так далее», – отметил он.
По словам эксперта, процесс переустройства может растянутся на годы, и потребует соответствующего финансового сопровождения
«И, когда сейчас какие-то люди говорят, что если мы захватим всю Украину, то мы будем тратить очень большие деньги, и это будет плохо, я могу сказать, что если мы займём половину Украины, то мы будем тратить ещё больше...
Нам придётся всё равно тратить на обустройство того, что заняли и плюс ещё тратить на оборону. Просто потому, что Украина будет постоянной занозой. И даже если мы туда посадим формально пророссийское правительство, его придётся поддерживать, само оно там не усидит. И всё равно придётся тратить деньги.
Можно сколько угодно рисовать какие-то воздушные замки, рассказывать, что мы возведем стену, минные поля и ничего тратить не будем – будем, всё равно придётся. И главное, что тратиться придётся не в своё, а в чужое. Которое завтра может развернуться и сказать: а мы передумали, мы решили опять с Западом танцевать», – подытожил Ищенко.
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