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CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и служебную записку Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) от 14 февраля сообщают, что Штаты приостановили прием иммиграционных заявлений от граждан Украины на фоне критики Зеленского Трампом за проведение переговоров с РФ без участия Украины.

В публикации говорится, что власти США поставила на паузу рассмотрение иммиграционных заявлений от находящихся в стране украинцев, которые прибыли туда ранее по ряду иммиграционных программ.

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Одна из таких программ — «Единство для Украины», также приостановленная Трампом в конце января. По этой программе на территорию США успели въехать около 240 000 украинцев.

Речь идет о внутренней директиве USCIS, в которой высокопоставленный сотрудник службы Эндрю Дэвидсон распорядился об «административной паузе» по всем «ожидающим рассмотрения просьбам об [иммиграционных] льготах» («pending benefit requests»), поданным мигрантами, которым уже разрешен въезд в США по программам администрации прежнего президента Джо Байдена. Эти льготы позволили бы приезжим законно остаться в США.

Приостановка подачи заявок распространяется на несколько программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев приехать в США на законных основаниях в рамках иммиграционного закона, известного как parole. Этот закон уполномочивал правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным или общественно полезным причинам.

Администрация Байдена использовала этот механизм в беспрецедентных масштабах, отчасти для того, чтобы побудить мигрантов подписываться на легальные каналы миграции вместо того, чтобы незаконно пересекать южную границу. Администрация Трампа быстро приостановила эти усилия, утверждая, что они злоупотребили своим правом.

Согласно новой директиве, мораторий на подачу заявок будет действовать на неопределенный срок, пока правительственные чиновники работают над выявлением потенциальных случаев мошенничества и совершенствованием процедур проверки для смягчения опасений, связанных с национальной безопасностью и общественной безопасностью.

Этот шаг, о котором ранее не сообщалось, угрожает бросить облако неопределенности на многих украинских мигрантов, которые находились в процессе подачи заявления на различные иммиграционные льготы, которые позволили бы им остаться в США на законных основаниях, а в некоторых случаях и навсегда.

Отметим, что Зеленскиого никто за язык не тянул и в текущей ситуации он мог бы быть и повежливее, даже испытывая негативные эмоции.