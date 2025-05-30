«Ястребиная риторика Европы – это прямое требование США» – американский военный

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 18:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 299
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары по России – это повышение градуса конфликта по приказу США, которые таким образом хотят выторговать перемирие. Оно нужно Штатам для того, чтобы сосредоточиться на Китае, но лишь как временная передышка, после которой США вернутся.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рейчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары по России – это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Администрация Трампа просто пытается сделать вид, что не имеет отношения к этой эскалации, хотя очевидно, что они сами приняли решение. А потом попросили Германию объявить об этом.

Они продолжают прокси-войну, пытаясь переложить ее на Европу, чтобы заставить европейцев играть более активную роль в этой войне. Но что еще важнее, они пытаются заморозить конфликт, потому что им нужно переключиться на Китай и сдержать его», – отметил он.

«Они хотят перенаправить ресурсы, которые тратят на Украину, на войну, в которой они сейчас проигрывают, они хотят заморозить конфликт, переключиться на Китай, а потом вернуться. Это называется стратегическим планированием», – заключил Берлетик.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить