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Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары по России – это повышение градуса конфликта по приказу США, которые таким образом хотят выторговать перемирие. Оно нужно Штатам для того, чтобы сосредоточиться на Китае, но лишь как временная передышка, после которой США вернутся.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рейчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Трампа просто пытается сделать вид, что не имеет отношения к этой эскалации, хотя очевидно, что они сами приняли решение. А потом попросили Германию объявить об этом. Они продолжают прокси-войну, пытаясь переложить ее на Европу, чтобы заставить европейцев играть более активную роль в этой войне. Но что еще важнее, они пытаются заморозить конфликт, потому что им нужно переключиться на Китай и сдержать его», – отметил он.