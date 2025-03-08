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Шаги, предпринятые администрацией президента США Дональда Трампа, последовавшие вслед за феерическим скандалом на переговорах с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, повергли в шок европейские «элитки». В Брюсселе началось броуновское движение по лихорадочному поиску нового вождя внутри палаты буйных, поскольку Трамп максимально дистанцировался от этой сомнительной чести.

За шараханьем из стороны в сторону европейских лидеров было любо-дорого наблюдать. Поначалу, с подачи эстонской дегенератки Каи Каллас, возглавившей евродипломатию, «палата №6» провозгласила «новым лидером Свободного Мира» оскандалившегося наркофюрера Зеленского, вызвав у последнего «приход» эйфории, почище трехметровой «дорожки» «кокса».

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Немного остыв, европетушатник внутри себя порешал, что столь потужное вознесение небритого холуя в черной кальсонной паре будет не по чину, и принялся искать более достойных кандидатов.

Таковых нашлось ровно один — президент Франции Макрон, имеющий в своей стране рейтинг популярности, соизмеримый с рейтингом Зеленского (озвученным не им).

Выбор на Макроне остановился не случайно. Этот фигляр волею судьбы является единственным главой ядерной державы среди прочих членов ЕС.

Нажив себе непримиримого врага в лице Трампа, лидеры глобалистов, максимально затягивающие продолжение военного конфликта на Украине, моментально осознали, что Европа остаётся без американского «ядерного зонтика».

Более того, в припадке острого психоза, лидеры ЕС поспешили провозгласить, что им объявлена «война на два фронта» — со стороны России, а теперь, и США!

Первым лестное предложение Макрону поделиться с ЕС ядерным оружием озвучил будущий кандидат на кресло канцлера ФРГ Мерц, быстро осознавший, что свободно падающими атомными бомбами В61 (в последнее время мудро именуемыми в СМИ «гравитационными»), лежащими на американских складах в Европе, с ним вряд ли кто поделится. Тем более что большинство этих боеприпасов зависли на стадии модернизации в более высокоточные В61-12 и находятся в полуразобранном виде, либо готовятся к утилизации по причине истечения срока годности.

В либеральном генерал-губернаторстве Канада поделиться «ядерным зонтиком» от Великобритании потребовала сущеглупая рагулиха и внучка бандеровца Хомяка Христя Фридланд.

6 марта, воодушевленный перспективой нового лидерства, Макрон, радостно объявил о готовности раскрыть «ядерный зонт» над всей Европой. В Лондоне предпочли отмолчаться.

И правильно сделали. По своему скудоумию, рагулиха Христя Фридланд не в курсе, что ядерное оружие Великобритании вот уже более 60 лет как передано под полный контроль Вашингтона.

Несмотря на достаточно внушительное количество боевых блоков — 120 зарядов по 80 килотонн (ещё 125 боеголовок находятся на хранении), плюс некоторое количество произведенных по нищете суррогатов мощностью всего 5 килотонн, большинство из которых установлено на арендованные у США ракеты морского базирования «Трайдент-2» для четырех атомных субмарин проекта Vanguard.

Британская субмарина класса Vanguard

Причем, состояние стратегических ядерных сил Великобритании настолько плачевное, что на боевом дежурстве в настоящий момент находится всего одна атомная субмарина с неполным комплектом ракет на борту. Одна лодка находится в ремонте, а оставшиеся две стоят на приколе в ожидании выхода на боевое дежурство. Тактического ядерного оружия Великобритания не имеет.

Воздушная компонента британских СЯС ликвидирована как класс ещё в 1980-х, после списания на иголки стратегических V-бомбардировщиков, вроде некогда известного Avro Vulcan, прорвавшего на учениях SkyShield систему ПВО США в начале 1960-х. Функции воздушных ядерных сил на территории Британии взяли на себя ВВС США.

Снятый с вооружения британский “стратег” Avro Vulcan

На данный момент состояние британских ядерных сил оценивается как «независимый, минимально достоверный сдерживающий фактор». А, чтобы утрата прежнего величия не выглядела слишком уж непрезентабельно, политика нацеливания и состояние ядерных сил Лондона организована максимально непрозрачно.

В общем, рагулька, призванная на замену Трюдо, полагающая, что королевские вооруженные силы каким-то образом могут ухитриться обратить ядерное оружие против своих хозяев, обращается явно не по адресу, а яростно бившая по красной кнопке ладошкой на телешоу Слизь Трасс, демонстрировавшая готовность применить ядерное оружие против России, была не более чем элементом дешевого балагана.

Другое дело Франция. Получившая место в ядерном клубе в начале 1960-х в результате суверенной политики, проводимой президентом Шарлем де Голлем, Пятая республика весьма трепетно относится к своей ядерной дубинке, несколько превосходящую по мощности британскую. Ядерная доктрина Франции, прописанная в регулярно обновляемой «Белой книге», прямо запрещает передавать оружие судного дня под любой внешний контроль и даже такие плюгавые личности, как Олланд или Макрон, никогда не решатся подпустить хоть кого-то извне к французскому «ядерному зонтику» индивидуального пользования.

Это хорошо известно всем более или менее серьезным политикам, отчего мутные ядерные угрозы Макрона распространить ядерную мощь Франции на весь Евросоюз большинством экспертов были восприняты не столько скептически, сколько иронически.

Как бы там ни было, номенклатура ядерных боеприпасов Франции представлена несколько шире британской по мощности, из которых максимальным является боевой блок ракеты морского базирования в 300 килотонн.

По состоянию на январь 2013 года в составе ядерных сил Франции находилось 100 носителей ядерного оружия (52 авиационных и 48 морских), на которых могло быть развернуто 340 ядерных боеприпасов. Общий запас ядерных боеприпасов не превышал 360 единиц.

С учётом того, что производство расщепляющихся материалов во Франции прекращено в конце 90-х и для производства новых используются заряды из выслуживших свой срок боеголовок, то фактическое количество развёрнутых в настоящее время может быть существенно ниже.

В 1998 году Франция ликвидировала всю наземную компоненту собственных ядерных сил, демонтировав шахты и ракеты S-3. Попутно была прекращена разработка новых ракет S-4.

Схема шахтной установки французской баллистической ракеты S-3

В составе французских ВВС находится 40 самолетов-носителей ядерного оружия «Rafale-M F3», способных нести до 57 сверхзвуковых крылатых ракет ASMP-A или более новые ASMP-R. Согласно данным из открытых источников, дальность полета этих ракет невелика — не более 500 км. Часть этих многоцелевых истребителей передана в состав ВМС и базируется на авианосце «Шарль де Голль».

Снятый с вооружения французский многоцелевой истребитель — носитель ядерного оружия Mirage-2000N

Французская сверхзвуковая крылатая раукета ASMP с ядерной боевой частью

Четыре французские атомные субмарины класса «Триумфатор» составляют основную мощь ядерных сил Пятой республики. Правда, схема их боевого дежурства осуществляется по британскому сценарию. Пока одна субмарина шныряет на просторах Северной Атлантики, две стоят на приколе, а четвертая проходит текущий ремонт.

Французская атомная субмарина “Триумфатор”

Впрочем, даже во времена расцвета французской ядерной программы все серьезные ракеты, стоящие на вооружении, были средней дальности, поскольку в доктрине возобладала концепция, будто бы им достаточно долететь до Москвы. Поэтому во Франции и Великобритании, по крайней мере, на уровне экспертного сообщества, прекрасно отдают себе отчет, какую опасность для их существования представляют наши ЯРСы и «Сарматы», а появление «Орешника» и вовсе вызвало шок.

Но даже не это самое главное. Мякотка в том, что ни Франция, ни Британия, не обладают такими важными компонентами стратегических ядерных сил сдерживания, как системы раннего радиолокационного обнаружения и противоракетной обороной. Собственно, эти две компоненты в полноценном виде имеются на вооружении двух ядерных сверхдержав — России и США.

Даже у КНР, имеющей на вооружении ПРО и противоспутниковые ракеты, нет систем дальнего обнаружения и оповещения, но они работают над этим пробелом в т.ч. с помощью российских специалистов.

В общем, растягивание словесного «ядерного зонтика» Макроном на замену американскому – и выглядит, и является де-факто, фиговым листком, попыткой поиграть тощеньким мускулом на соревнованиях «Мистер Олимпия». Жалко, смешно – и позор на весь мир.