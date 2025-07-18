Washington Post: Макрон – главный подстрекатель Трампа против Путина

Михаил Рябов.  
18.07.2025 14:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 267
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Верхушка европейских стран проводила «мозговой штурм», чтобы постепенно изменить отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому после ссоры в Овальном кабинете.

Об этом сообщает сегодня Washington Post.

Верхушка европейских стран проводила «мозговой штурм», чтобы постепенно изменить отношение Дональда Трампа к Владимиру...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейские лидеры помогли Зеленскому сформулировать извинения перед Трампом. Они провели мозговой штурм приемлемого для украинцев предложения о прекращении огня, которое Россия в конечном итоге отвергла… По словам двух европейских дипломатов, президент Франции Эммануэль Макрон оказал особую помощь… лидеры двух стран разговаривают почти каждый день, напрямую связываясь друг с другом для незапланированных бесед», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что среди усилий по налаживанию отношений с Трампом упоминается и появление Зеленского в костюме на недавнем саммите НАТО.

«Зеленский прибыл в пиджаке и рубашке, похожих на костюм, после того как его отчитали за то, что он появился в Белом доме в своей любимой военной форме… Дипломаты сказали Зеленскому, что проведение встречи, которая понравится Трампу, пойдет на пользу Киеву, даже если в декларации лидеров НАТО будет меньше новых обещаний в отношении Украины. Ставка сыграла», – пишет издание.

Впрочем, авторы признают, что, добившись расположения Трампа, Зеленский может его легко потерять.

«Трамп так часто менял свою позицию, что некоторые чиновники не спешили называть это изменением взглядов», – отмечается в публикации.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить