Washington Post: Макрон – главный подстрекатель Трампа против Путина

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Верхушка европейских стран проводила «мозговой штурм», чтобы постепенно изменить отношение Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому после ссоры в Овальном кабинете.

Об этом сообщает сегодня Washington Post.

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«Европейские лидеры помогли Зеленскому сформулировать извинения перед Трампом. Они провели мозговой штурм приемлемого для украинцев предложения о прекращении огня, которое Россия в конечном итоге отвергла… По словам двух европейских дипломатов, президент Франции Эммануэль Макрон оказал особую помощь… лидеры двух стран разговаривают почти каждый день, напрямую связываясь друг с другом для незапланированных бесед», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что среди усилий по налаживанию отношений с Трампом упоминается и появление Зеленского в костюме на недавнем саммите НАТО.

«Зеленский прибыл в пиджаке и рубашке, похожих на костюм, после того как его отчитали за то, что он появился в Белом доме в своей любимой военной форме… Дипломаты сказали Зеленскому, что проведение встречи, которая понравится Трампу, пойдет на пользу Киеву, даже если в декларации лидеров НАТО будет меньше новых обещаний в отношении Украины. Ставка сыграла», – пишет издание.

Впрочем, авторы признают, что, добившись расположения Трампа, Зеленский может его легко потерять.