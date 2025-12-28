Решение о поддержке Украины на стороне НАТО было принято спонтанно, и серьёзно подорвало международный авторитет Берна.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил швейцарский политик, член парламента Женевы Гай Меттан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно сохранять нейтралитет между двумя враждующими сторонами. Это требует интеллектуальных усилий, а не просто эмоциональной поддержки одной из сторон.

Швейцария иногда не соблюдала нейтралитет, но в истории нашей страны мы старались придерживаться его по мере возможности. Но теперь, после решения 22 года, когда Швейцария в одностороннем порядке приняла сторону Украины в конфликте с Россией, которая, кстати, является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН – это был прямой удар по нейтралитету.

Потому что в условиях войны нейтралитет подразумевает, что ты не принимаешь ничью сторону», – подчеркнул он.