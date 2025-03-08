Высокопоставленный украинский чиновник с секретным доступом оказался российским агентом
В Государственном космическом агентстве Украины работал российский агент.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности при содействии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности разоблачила еще одного высокопоставленного «крота» России в государственных органах Украины. Вражеским агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам», – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержан он был на совещании в министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Утверждается, что работать на российские спецслужбы чиновник стал с 2024 года, а после выхода на пенсию в 2025-м он планировал переехать в Россию.
«Среди задач, которые перед «кротом» ставила ФСБ, был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местоположениях объектов военно-промышленного комплекса, производящих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки. По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства», – добавили в СБУ.
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