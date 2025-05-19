Выход у России один: терпеть и ждать, когда все попадают в пропасть, кроме нас – крымский профессор
Настоящие мирные переговоры возможны только на прямой встрече президентов США и России, хотя их результат может не устроить Запад, и, как следствие, быть проигнорирован Украиной.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал доктор политических наук, профессор КФУ Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Формула может быть выработана только там. Будет ли она принята на Украине и в Европе – другой вопрос. Я думаю, что нет. Мы можем надеяться на постепенную смену элит в Европе, но опять же мы рассчитываем на то, что придут правые. Но правые – это те, кто сейчас находится у власти в Киеве. И смена глобалистов на правых мало что дает с точки зрения перспективы разрешения этого конфликта в мирном русле.
Не нужно здесь быть оптимистами. Я думаю, что сама история подталкивает элиты Запада к развязыванию конфликта. И здесь нужно четко понимать, что, с одной стороны, не в наших интересах идти на уступки, а с другой – быть вовлеченными в европейский конфликт, когда весь Запад снова мобилизуется на антироссийской основе», – отметил он.
В этой связи заявления экс-президента Литвы Дали Грибаускайте об отсутствии угрозы применения ядерного оружия говорит о том, что так же думают в Париже и в Лондоне, но не могут об этом открыто заявлять.
«Они провоцируют ситуацию, высказывая чуть больше, чем это могут сделать, во-первых, действующие политики, во-вторых, более крупные столицы крупных держав. Давайте это учитывать, но на это не равняться. На что следует равняться сейчас? Я думаю, что нам нужно выигрывать время.
В условиях глобального кризиса выигрывает тот, у кого более длинная по времени и более сложная игра, потому что все перенапряжены, все висят на обрыве, и выиграет тот, кто последний. Поэтому нам надо держаться – и в этом плане играть не в тактическую игру, а в долгие шахматы», – заключил Ирхин.
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