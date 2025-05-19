Настоящие мирные переговоры возможны только на прямой встрече президентов США и России, хотя их результат может не устроить Запад, и, как следствие, быть проигнорирован Украиной.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал доктор политических наук, профессор КФУ Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Формула может быть выработана только там. Будет ли она принята на Украине и в Европе – другой вопрос. Я думаю, что нет. Мы можем надеяться на постепенную смену элит в Европе, но опять же мы рассчитываем на то, что придут правые. Но правые – это те, кто сейчас находится у власти в Киеве. И смена глобалистов на правых мало что дает с точки зрения перспективы разрешения этого конфликта в мирном русле. Не нужно здесь быть оптимистами. Я думаю, что сама история подталкивает элиты Запада к развязыванию конфликта. И здесь нужно четко понимать, что, с одной стороны, не в наших интересах идти на уступки, а с другой – быть вовлеченными в европейский конфликт, когда весь Запад снова мобилизуется на антироссийской основе», – отметил он.

В этой связи заявления экс-президента Литвы Дали Грибаускайте об отсутствии угрозы применения ядерного оружия говорит о том, что так же думают в Париже и в Лондоне, но не могут об этом открыто заявлять.