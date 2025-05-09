ВСУ, воспользовавшись перемирием, переправились на левый берег Днепра

Михаил Рябов.  
09.05.2025 09:03
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1798
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Без ракетных ударов вглубь, но с боями и обстрелами по линии фронта – так прошла ночь в условиях объявленного Кремлем перемирия накануне парада в Москве. Сегодня с утра стало известно об ударе украинского дрона по зданию правительства Белгородской области. Пострадавших нет.

Более того, ВСУ пытались вести наступательные действия на нескольких участках – малыми группами захватить расположенное у границы село Теткино в Курской области, а также вновь перебрасывали десант на левый берег Днепра в район Дачи у села Алешки Херсонской области.

Без ракетных ударов вглубь, но с боями и обстрелами по линии фронта – так...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проскочили через Днепр — да, воспользовавшись режимом прекращения огня с нашей стороны», – написал военкор Юрий Котенок.

«Наши ребята работают дронами, артой и минометами по хохлам, которые переправились на дачи и которых не очень-то и много», – уточняет участник СВО с позывным «Осетин».

В обоих случаях речь идёт о попытке сковать часть российских сил. Плацдарм у Антоновского моста и ранее использовался для этих целей командованием ВСУ, не считавшихся с потерями. В случае Теткино задача – отвлечь ВС РФ от захода в Сумскую область для формирования «санитарной зоны».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить