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Без ракетных ударов вглубь, но с боями и обстрелами по линии фронта – так прошла ночь в условиях объявленного Кремлем перемирия накануне парада в Москве. Сегодня с утра стало известно об ударе украинского дрона по зданию правительства Белгородской области. Пострадавших нет.

Более того, ВСУ пытались вести наступательные действия на нескольких участках – малыми группами захватить расположенное у границы село Теткино в Курской области, а также вновь перебрасывали десант на левый берег Днепра в район Дачи у села Алешки Херсонской области.

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«Проскочили через Днепр — да, воспользовавшись режимом прекращения огня с нашей стороны», – написал военкор Юрий Котенок.

«Наши ребята работают дронами, артой и минометами по хохлам, которые переправились на дачи и которых не очень-то и много», – уточняет участник СВО с позывным «Осетин».

В обоих случаях речь идёт о попытке сковать часть российских сил. Плацдарм у Антоновского моста и ранее использовался для этих целей командованием ВСУ, не считавшихся с потерями. В случае Теткино задача – отвлечь ВС РФ от захода в Сумскую область для формирования «санитарной зоны».