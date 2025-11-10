ВСУ сигналят об аналогичной с Покровском ситуации на Новопавловском направлении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока всё внимание приковано к боям за покровско-мирноградскую агломерацию, подобная катастрофа для ВСУ назревает и на других участках фронта, в частности, в Днепропетровской области.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся на Новопавловском направлении командир взвода ББС ОПБр ВСУ им. гетмана Хмельницкого с позывным «Егерь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если ранее линия фронта на нашем участке была более или менее статичная, то сейчас враг прощупал несколько наименее усиленных участков и просачивается малыми пехотными группами, пока даже нет мотопехотных штурмов. Но наибольшая проблема в том, что очень сложная для обороны география этого участка фронта. Мы находимся в яме, редкие посадки, минимум застроек и очень большие поля… Упала «зелёнка», дожди, плюс не так дожди мешают, как постоянные туманы. Разведка фактически слепая, этим пользуется враг, для этого он и проводит маленькие пехотные группы, потому что большие мы бы сразу заметили и уничтожили… Они медленно ползут, ползут иногда по несколько суток, ползут под термоодеялами, чтобы их не было видно, в основном передвигаются ночью. Это всё происходит в пешем порядке. Техники, к сожалению, сейчас на этом фронте нет», – рассказал «Егерь».

Он пожаловался, что к данному направлению очень мало внимания.