ВСУ сигналят об аналогичной с Покровском ситуации на Новопавловском направлении
Пока всё внимание приковано к боям за покровско-мирноградскую агломерацию, подобная катастрофа для ВСУ назревает и на других участках фронта, в частности, в Днепропетровской области.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся на Новопавловском направлении командир взвода ББС ОПБр ВСУ им. гетмана Хмельницкого с позывным «Егерь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если ранее линия фронта на нашем участке была более или менее статичная, то сейчас враг прощупал несколько наименее усиленных участков и просачивается малыми пехотными группами, пока даже нет мотопехотных штурмов.
Но наибольшая проблема в том, что очень сложная для обороны география этого участка фронта. Мы находимся в яме, редкие посадки, минимум застроек и очень большие поля…
Упала «зелёнка», дожди, плюс не так дожди мешают, как постоянные туманы. Разведка фактически слепая, этим пользуется враг, для этого он и проводит маленькие пехотные группы, потому что большие мы бы сразу заметили и уничтожили… Они медленно ползут, ползут иногда по несколько суток, ползут под термоодеялами, чтобы их не было видно, в основном передвигаются ночью. Это всё происходит в пешем порядке. Техники, к сожалению, сейчас на этом фронте нет», – рассказал «Егерь».
Он пожаловался, что к данному направлению очень мало внимания.
«Сами понимаете, сейчас все глаза идут на Покровск. А остальное уже всё без внимания остаётся. Хотя, ситуация, действительно, не настолько сложная, как там, но уже на грани. Очень бы не хотелось доводить до того, чтобы ситуация была аналогичная», – тревожился ВСУшник.
