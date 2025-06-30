ВСУ с трудом удерживают фронт на Сумщине, у русских перевес 3 к 1 – Wall Street Journal

Сергей Рыжов.  
30.06.2025 08:26
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сумы, Украина


Wall Street Journal пишет, что удержание Сумской области от наступающих войск России обходится ВСУ большими человеческими жертвами, чем это необходимо.

«В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов», – говорится в материале.

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Wall Street Journal пишет, что удержание Сумской области от наступающих войск России обходится ВСУ...

Украинские военные также жалуются, что районы Сумщины, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы, как это должно было бы быть по протоколу в случае вторжения извне. Ранее украинские власти уверяли, что в пограничной полосе ведутся работы по минированию территории, чтобы затруднить продвижение противника.

Издание приводит данные украинского военного командования, согласно которым Россия имеет в этом районе 50 000 военнослужащих и добавляет, что это превосходит численность украинских войск примерно в соотношении 3 к 1.

Также в публикации говорится, что в начале июня из-за нехватки живой силы под Сумы пришлось бросать силы спецназа ГУР Минобороны Украины, чтобы замедлить продвижение россиян.

При этом WSJ пишет, что полевая ситуация в Сумской области демонстрирует общую тактику российских наступлений.

«Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в «ударь крота», посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши», – говорится в материале.

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