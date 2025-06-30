ВСУ с трудом удерживают фронт на Сумщине, у русских перевес 3 к 1 – Wall Street Journal
Wall Street Journal пишет, что удержание Сумской области от наступающих войск России обходится ВСУ большими человеческими жертвами, чем это необходимо.
«В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов», – говорится в материале.
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Украинские военные также жалуются, что районы Сумщины, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы, как это должно было бы быть по протоколу в случае вторжения извне. Ранее украинские власти уверяли, что в пограничной полосе ведутся работы по минированию территории, чтобы затруднить продвижение противника.
Издание приводит данные украинского военного командования, согласно которым Россия имеет в этом районе 50 000 военнослужащих и добавляет, что это превосходит численность украинских войск примерно в соотношении 3 к 1.
Также в публикации говорится, что в начале июня из-за нехватки живой силы под Сумы пришлось бросать силы спецназа ГУР Минобороны Украины, чтобы замедлить продвижение россиян.
При этом WSJ пишет, что полевая ситуация в Сумской области демонстрирует общую тактику российских наступлений.
«Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в «ударь крота», посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши», – говорится в материале.
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