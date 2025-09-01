Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ в результате упорных боев добились успехов в южных пригородах Красноармейска (Покровска)..

Если ранее сообщалось о работе лишь передовых отрядов (ДРГ) в городе, то сейчас поступает информация о закреплении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К исходу вчерашнего дня российский осинтер Анатолий Радов, ссылаясь на данные, полученные непосредственно с мест от бойцов, опубликовал ряд постов, показывающих успехи российской армии здесь.

«Наши бойцы развивают наступление в самом городе, и подошли к трассе Е-50. Также есть продвижение в Троянде. Восточнее наши бойцы закрепились в дачах возле районов Лазурный и Шахтерский. Продолжаются бои за Чунишино. Рядом взяты опорный пункт Бабочка и несколько посадок. В Родинском и Красном Лимане небольшие продвижения», – написал Радов.

Позже он добавил, что «удалось выйти на трассу Е50 и закрепиться в микрорайоне Лазурный».

Отметим, что трасса Е50 связывает Красноармейск с Павлоградом и оставалось одной из двух последних дорог, по которой снабжалась оккупационная группировка ВСУ.

К исходу вчерашнего дня Радов обновил карту, указав, что «наши бойцы продолжают увеличивать зону контроля в городе».

К северо-востоку от Красноармейска в районе Добропольского прорыва ВСУ так и не удалось срезать выступ. Более того, ВС РФ, подтянув резервы, снова перехватили инициативу.