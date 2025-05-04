«Всё снято ФСБ!» – в Киеве убеждают, что ТЦКашники постановочные
Россия тратит большие средства, чтобы сорвать мобилизационную кампанию на Украине.
Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявил полковник СБУ Александр Мельниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается возможностей России [в информационной войне] – они просто колоссальные. И финансовые, и организационные, и технические. По очень таким осторожным и скромным подсчетам, это не менее чем 4,6 миллиарда долларов в год они тратят на проведение информационных операций.
Понятно, что приоритет номер один у них – это война против Украины, и в том числе в информационном пространстве других стран, стран Запада, Глобального Юга и так далее.
Это десятки тысяч сотрудников спецслужб, прежде всего, это и ФСБ, и Главное управление, и Служба внешней разведки. То есть не сравнить с Украиной!», – сказал Мельниченко.
По его мнению, многочисленные свидетельства насильственной мобилизации по всем украинским городам – это якобы подделка, созданная тысячами сотрудников российских спецслужб.
«Классическая их информационная операция направлена на срыв мобилизации на Украине.
Поэтому многие могут наблюдать, сколько контента создается в том же TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, что направлено на срыв мобилизации. Это сотни тысяч, как минимум, различных информационных материалов, которые дискредитируют процесс мобилизации на Украине», – валял дурака укро-полковник.
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