«Всё снято ФСБ!» – в Киеве убеждают, что ТЦКашники постановочные

Вадим Москаленко.  
04.05.2025 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия тратит большие средства, чтобы сорвать мобилизационную кампанию на Украине.

Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявил полковник СБУ Александр Мельниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия тратит большие средства, чтобы сорвать мобилизационную кампанию на Украине. Об этом на форуме...

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«Что касается возможностей России [в информационной войне] – они просто колоссальные. И финансовые, и организационные, и технические. По очень таким осторожным и скромным подсчетам, это не менее чем 4,6 миллиарда долларов в год они тратят на проведение информационных операций.

Понятно, что приоритет номер один у них – это война против Украины, и в том числе в информационном пространстве других стран, стран Запада, Глобального Юга и так далее.

Это десятки тысяч сотрудников спецслужб, прежде всего, это и ФСБ, и Главное управление, и Служба внешней разведки. То есть не сравнить с Украиной!», – сказал Мельниченко.

По его мнению, многочисленные свидетельства насильственной мобилизации по всем украинским городам – это якобы подделка, созданная тысячами сотрудников российских спецслужб.

«Классическая их информационная операция направлена на срыв мобилизации на Украине.

Поэтому многие могут наблюдать, сколько контента создается в том же TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, что направлено на срыв мобилизации. Это сотни тысяч, как минимум, различных информационных материалов, которые дискредитируют процесс мобилизации на Украине», – валял дурака укро-полковник.

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