«Все признаки налицо»: мы должны быть готовы воевать с Европой – эксперт

Анатолий Лапин.  
07.10.2025 18:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 424
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Европа выстраивает свои вооруженные силы с ориентацией на войну с Россией – об этом свидетельствует изменившийся характер европейских учений стран НАТО, перевооружение их армий и увеличение военных затрат. Это значит, что и России нужно быть готовой к тому, чтобы воевать с Европой.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нагоняют войска, Прибалтика вообще уже стала не самостоятельным, так сказать, субъектом, а просто территорией для размещения натовских войск. И это не шутка. Они реально собрались с нами воевать.

Я внимательно посмотрел сценарий их учений за последний год, они поменялись. Их внутренние сценарии уже не рассказывают своим военным, что они готовятся воевать против России, которая может напасть. У них сценарий нападения на Россию, они тратят колоссальные деньги», – отметил он.

«Этот дядюшка Сэм и его сподвижники, они деньги просто так не тратят. Если они такие колоссальные деньги вломили в развитие своих вооруженных сил, в учения, они пойдут дальше. Мы должны быть готовы воевать с Европой. Не хотим воевать ни в коем случае, мы хотим мир, мы мирная страна, но мы должны быть к этому готовы», – заключил Фатигаров.

Метки: ,

