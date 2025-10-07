«Все признаки налицо»: мы должны быть готовы воевать с Европой – эксперт

Европа выстраивает свои вооруженные силы с ориентацией на войну с Россией – об этом свидетельствует изменившийся характер европейских учений стран НАТО, перевооружение их армий и увеличение военных затрат. Это значит, что и России нужно быть готовой к тому, чтобы воевать с Европой.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нагоняют войска, Прибалтика вообще уже стала не самостоятельным, так сказать, субъектом, а просто территорией для размещения натовских войск. И это не шутка. Они реально собрались с нами воевать. Я внимательно посмотрел сценарий их учений за последний год, они поменялись. Их внутренние сценарии уже не рассказывают своим военным, что они готовятся воевать против России, которая может напасть. У них сценарий нападения на Россию, они тратят колоссальные деньги», – отметил он.