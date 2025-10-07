«Все признаки налицо»: мы должны быть готовы воевать с Европой – эксперт
Европа выстраивает свои вооруженные силы с ориентацией на войну с Россией – об этом свидетельствует изменившийся характер европейских учений стран НАТО, перевооружение их армий и увеличение военных затрат. Это значит, что и России нужно быть готовой к тому, чтобы воевать с Европой.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нагоняют войска, Прибалтика вообще уже стала не самостоятельным, так сказать, субъектом, а просто территорией для размещения натовских войск. И это не шутка. Они реально собрались с нами воевать.
Я внимательно посмотрел сценарий их учений за последний год, они поменялись. Их внутренние сценарии уже не рассказывают своим военным, что они готовятся воевать против России, которая может напасть. У них сценарий нападения на Россию, они тратят колоссальные деньги», – отметил он.
«Этот дядюшка Сэм и его сподвижники, они деньги просто так не тратят. Если они такие колоссальные деньги вломили в развитие своих вооруженных сил, в учения, они пойдут дальше. Мы должны быть готовы воевать с Европой. Не хотим воевать ни в коем случае, мы хотим мир, мы мирная страна, но мы должны быть к этому готовы», – заключил Фатигаров.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: