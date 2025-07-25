ВС идут на Красноармейск. ВСУ готовятся к боям в агломерации

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Российская армия продолжает охват Красноармейской (Покровской) агломерации с разных направлений.

Вчера объявлено об освобождении важного села Новоэкономическое, фактически открывающего дорогу на входящий в агломерацию город Димитров (Мирноград).

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«Освобождение населенного пункта имеет важное стратегическое значение для развития наступления. Поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизону ВСУ. Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на направлении», – заявил в МО РФ.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, в ВС РФ теперь появляется отличная база для наступления на Димитров.

«Судя по всему командование ВСУ, понимая катастрофичность положения своей группировки в районе Мирнограда и Покровска перестает обращать внимание на самую дальнюю часть охвата и все силы концентрирует на флангах, чтобы удержать их от распадания. В общем, агония этой крупной группировки ВСУ уже фактически началась», – считает Подоляка.

С украинкой стороны потеря полная потеря Новоэкономического не подтверждается, но признается катастрофическая ситуация.

Воюющий на этом направлении ВСУшник «Мучной», отмечает, что «в Новоэкономическом враг закрепился в южной и северной части, сейчас создает плацдармы у трассы Т0504».

«Вход в сам Мирноград противник еще не совершал, пока только бои поблизости, а не внутри. Готовимся к тому, что тоже враг начнет запускать сюда ДРГ, потому что восточная часть города – это частные застройки, промзоны и поля (идеальная среда для незаметного проникновения малых групп)», – призывает ВСУшник.

Осинт-канал «Сливочный каприз», геолоцировал кадры поднятия российских флагов в Ноэкономическом, «подтверждая уверенный контроль центральной и южной частей населённого пункта».

Кроме того, российское оборонное ведомство объявило об освобождении села Зверево к югу от Красноармейска. Именно с этого села российские группы зашли несколько назад непосредственно в Покровск и вели бои с украинскими оккупантами, которые в панике даже стреляли по своим.