Украинские военные жалуются, что ВС РФ не собираются останавливать свое продвижение.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольшая концентрация врага напротив Сумской области – в Курской области. Между тем начальник Сумской области Олег Григоров сообщил, что россияне взяли под контроль уже четыре населенных пункта Сумщины. Именно взяли, уже захватили, закрепились. И их уже выбить оттуда нельзя. Я сегодня говорил, кстати, со своими собратьями по пехоте, которые сейчас там, и они говорят, что русские не имеют планов остановиться. Более того, уже заметно, что подтягиваются новые силы для того, чтобы развить успех на этом наступательном направлении.

Захвачены на Сумщине Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Рашисты, кстати, продвинулись не только в Сумской, но и в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщает «Дипстейт» и предоставляет карты, и это подтверждают бойцы с позиций. Впервые с декабря Россия захватила в Украине более 100 квадратных километров за неделю. Это такой прорыв в негативном смысле. До границы с Днепропетровской областью остается около трех километров, наблюдается переброска, кстати, российских войск на эти направления: Запорожье, Покровск, Констаха, Сумщина – ситуация не самая лучшая», – заявил Береза.