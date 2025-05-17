«Впечатляющий прорыв в направлении Мирнограда» – военный эксперт

К востоку от Димитрова (Мирноград, город-спутник Красноармейска) украинские войска рискуют оказаться в окружении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К юго-западу от Торецка в направлении Мирнограда – там просто впечатляющий прорыв за последние три-четыре дня. И до этого последовательно село за селом занимались. А сейчас в буквальном смысле возник не просто карман, а угроза окружения даже в этом месте украинской армии. И те бригады теробороны, которые там противостоят, видимо, откровенно не справляются.

Не знаю, чем закончится, но обычно в таких случаях всё-таки украинское командование срочно-срочно перебрасывает значимые резервы с других участков. Наверное, теперь важно и какие команды операторов FPV-дронов туда будут направлены и так далее», – сказал Ширяев.