«Впечатляющий прорыв в направлении Мирнограда» – военный эксперт
К востоку от Димитрова (Мирноград, город-спутник Красноармейска) украинские войска рискуют оказаться в окружении.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«К юго-западу от Торецка в направлении Мирнограда – там просто впечатляющий прорыв за последние три-четыре дня. И до этого последовательно село за селом занимались. А сейчас в буквальном смысле возник не просто карман, а угроза окружения даже в этом месте украинской армии. И те бригады теробороны, которые там противостоят, видимо, откровенно не справляются.
Не знаю, чем закончится, но обычно в таких случаях всё-таки украинское командование срочно-срочно перебрасывает значимые резервы с других участков. Наверное, теперь важно и какие команды операторов FPV-дронов туда будут направлены и так далее», – сказал Ширяев.
По ег словам, надо ждать, что ВСУ «в этом месте начнут затыкать дыру», поскольку в противном случае «будут просто очень серьёзные потери и территорий, и войск».
«Направление Покровска так же точно не спеша развивается наступление, но и по всем остальным направлениям тоже», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: