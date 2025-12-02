«Вот станем нейтральными – и начнём гарантировать Европе безопасность» – на Украине выдумывают смыслы существования

Гарантии безопасности нужно давать не Украине – наоборот, нейтральная и внеблоковая Украина станет лучшей гарантией безопасности в Европе.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил политический эксперт Александр Дмитриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас в информационном пространстве все говорят о том, что нужно получить Украине гарантии. Какие-то гарантии и от кого-то…

У меня другое предложение – посмотреть на это под другим углом зрения. На самом деле может быть совсем наоборот – нейтральная Украина с проактивной внешней политикой может и должна стать гарантом общеевропейской безопасности.

Нейтральная Украина с активной дипломатией и внешней политикой и будет тем ключевым элементом новой архитектуры общеевропейской безопасности», – рассуждал он.