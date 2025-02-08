«Война всегда разрушает»: папа Франциск призвал молодых украинцев «научиться прощать и вести диалог»

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Vatican News сообщает о видеоконференции папы Франциска с молодыми украинскими католиками. Организованная апостольским нунцием Висвальдасом Кульбокасом встреча, которую глава украинской Греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук описал как «первую в истории встречу Папы Римского и молодых украинцев», состоялась в соборе Воскресения Христова в Киеве. В ней приняло участие 250 человек из Киева и разных городов Европы и Америки.

«Если прозвучит воздушная тревога, нам придется прервать связь и перебраться в подземные убежища», — предупредил Шевчук. Несмотря на недавний авиаудар, молодежь смогла подключиться благодаря восстановлению подачи электроэнергии и интернета.

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В ходе общения понтифик призвал украинскую молодежь «отвергнуть войну и научиться прощать», вести диалог с Россией и «противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом». Патриотизм, по мнению главы католиков мира, состоит именно в этих качествах.

«Война всегда разрушает. Лекарство — диалог: всегда, между собой, даже с теми, кто нам противостоит. Пожалуйста, никогда не уставайте от диалога. Мир строится через диалог. Правда, иногда диалог невозможен из-за упрямства некоторых, но мы всегда должны прилагать усилия. Прощение — одна из самых сложных вещей. Это трудно для всех, даже для меня. Но мне помогает эта мысль: я должен прощать, как меня простили. Каждый из нас должен помнить, как нас простили. Искусство прощения нелегко, но мы должны продолжать двигаться вперед и всегда прощать», – такие слова папы цитирует ватиканское информагентство.

.Сообщается, что среди присутствовавших был епископ Ян Собило, помощник епархии Харьковско-Запорожской, региона, сильно пострадавшего от бомбардировок, а также апостольский нунций Висвальдас Кульбокас, который представил гостям Папу Франциска. Увидев нунция на экране, Папа заметил: «Он хороший!»

Обсуждению предшествовали три свидетельства. 17-летняя девушка из набожной семьи поделилась историей своего брата, солдата, многократно раненного и оставленного в окружении на поле боя:

«Ночью я молилась ангелу-хранителю, чтобы он защитил его и всех солдат», — сказала она.

Молодая женщина из Донецка выразила свое стремление к справедливости: «Мы хотим мира — справедливого и прочного мира. Мы верим, что добро сильнее зла».

Илиана Добра, 21-летняя учительница из Ужгорода, задала Папе вопрос: «Стоит ли умирать за свою страну? Как мы можем питать нашу веру в защиту жизни, когда сама жизнь обесценивается во всем мире?»

Папа ответил: «Сегодня жизнь обесценивается. Деньгам и военным должностям придается большее значение, чем самой человеческой жизни». Он вспомнил визит в одну из стран Центральной Европы, где он увидел много пожилых женщин и детей, приветствовавших его, но ни одного мужчины — «все погибли на войне».

Анастасии, украинской беженке в Варшаве, которая спросила, как сохранить веру среди страданий, Папа ответил: