«Война никак не помогла развалить Россию» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
13.05.2025 20:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 481
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно настаивать на прекращении огня, потому что стало очевидно, что война не истощит Россию.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно настаивать на прекращении огня, потому что стало очевидно, что война не истощит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Каждый день задержки несет нам потери ежедневные. При этом мы, по моей оценке, не получим улучшения условий, если не закончим это всё. Отсюда как бы из профита – ноль, из минусов – ежедневные потери и продолжение нахождения Украины в режиме войны.

У меня нет такого оптимизма, что Россия там на днях рухнет. Мало того, в режиме войны она, скорее всего, не рухнет.

Для того, чтобы она рухнула, война должна закончиться. Должно быть послабление ситуации, и вот после этого в России могут возникнуть какие-то сложности, которые могут привести к политическим потрясениям. А пока идет активная фаза войны, вероятность такого события, я считаю, минимальная», – рассуждал Бекренев.

«Поэтому оптимизма я не разделяю… и считаю, что вот эти цели, чтобы Россия развалилась или истощилась, настолько отдаленные, что лучше как бы на них не рассчитывать. Есть какая-то вероятность, теоретическая, типа вот заговора Пригожина только в исполнении какого-нибудь генерала, допустим. Но рассчитывать на них, ну, совершенно точно никак нельзя.

Нет никаких объективных признаков того, что этот режим собирается завтра падать. И я подозреваю, что он продержится еще и до конца 26-го года. А может быть, к 28-му году он может стать Северной Кореей, и тогда уже ничего не рухнет. Наоборот, забетонирует все это дело», – подытожил ВСУшник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить