«Война до полного истребления России!» – Нацисты глумятся над Одессой

В День Г(н)идности (отмечался на Украине 21 ноября в честь годовщин начала майданов) пригревшиеся в Одессе нацисты поведали в разных интервью, как к этой гнидности Одессу и привели.

Слова упырей частично даже объясняют излюбленный ботами нарратив о «не так вставших одесситах».

Итак, главшариков по Одессе от института нацпамяти Гуцалюк:

«В 2014-м одесситы ярче всего показали, что они не позволят чужому проекту развернуться в их городе», — нацист имеет в виду массовую расправу над людьми 2 мая и безбожно врет — одесситов среди погромщиков и изготовителей коктейлей Молотова не было.

Но он вещает, продолжая примазываться к Одессе:

«Май 2014 года — одесские волонтеры и патриоты сформировали мобильные группы поддержки силовиков, которые работали совместно с полицией и СБУ. Но за 2015 год в городе произошло более тридцати взрывов, большинство из которых были направлены на волонтерские центры, склады помощи армии, офисы патриотических организаций, центры мобилизации. Так российские ДРГ пытались дестабилизировать ситуацию, создать атмосферу страха, чтобы город «сдался изнутри». Тогда СБУ обезвредила более двадцати диверсионно-террористических групп, многие из которых имели прямые связи с российскими спецслужбами».

Тут требуется объяснение: тогда, в 14-м, говоря о «российских» ДРГ, и так было понятно — это жители города (а не «не так вставшие»), сегодня же следует сделать акцент — речь идет не о гражданах России и не гражданах с «прямыми связями», а о русских в русском городе, но с украинской пропиской. Но, видите, урод сам признался — вместе с СБУ нацисты-активисты их уничтожили и им «гидно».

К слову, об укро-активистах — вспоминает активистка Балаба:

«Гражданское общество — это когда ты поднимаешь свою жопу и становишься активистом. Иначе придет оккупант и заберет даже твой уголок. Поэтому майдан в Одессе был очень активный и креативный… Из трогательных и поучительных моментов можно вспомнить, как мы с Викой Сибирь [готовила «молотовы» 2 мая] поехали в Крым на так называемый референдум. Мы тайно снимали на смартфоны, как российские военные оккупировали украинский полуостров. Было страшно. После возвращения в Одессу мне было ясно, что это — война, и она надолго, а Георгиевская ленточка — это символ российской оккупации», — после она сожгла эту Ленту на Вечном Огне и призвала сжечь одесситов. Так и сделали.

Кстати, на будущем «Нюрнберге» я бы учел этот момент с посещением Крыма — «тайно снимали», еще и военных… Вышка!

Ну а подытожил торжество «гидности» бесноватый нацист Музычко:

«Прорвемся! Выстоим! Победим в войне с нашим извечным русским врагом. Дружбы домами больше не будет. Будет вечная война. Экзистенциальная война, война до полного истребления России!».

Прямо инструкция «Как привлечь внимание санитаров»… Но эти, празднушие «гидность», такие и есть — убийцы и сумасшедшие.