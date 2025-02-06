Воевать или наплевать: инкубатор бандеровщины раскололся надвое

Недавно на примере Киева мы показали, что в центре «незалежной» растет тенденция к глубокому разочарованию целями войны, объявленными Зе-сворой. К возвращению до границ 1991 года, а уж тем более к планам расчленения России, например. Что в целом соответствует даже ангажированным соцопросам (по ним разочарованных до 62%). Западенщина тоже прониклась «пораженческими настроениями», хотя и не в такой степени. Сегодня рассмотрим, что делается в главном рассаднике бандеровщины – Львове.

Картину составим по пабликам, разговорам в общественных местах и наблюдениям знакомых львовян. В пабликах число приверженцев «границ-91» пока преобладает, хотя и явно сокращается по сравнению с предыдущими годами СВО. Все меньше людоедских фраз типа: «Крым (Донбасс) будет или украинским, или безлюдным!» И все больше вздохов: «Ой, лышеньки, когда же все это наконец закончится?».

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Что до общественных мест, то тут знаковым является знаменитый львовский «Гайд-парк» (недалеко от Оперного театра). Еще с советских времен тут, вкупе с любителями настольных игр, собирались старые бандеровцы и их более молодые последыши. Чесали языками о мировой и внутренней политике, как «пикейные жилеты» у Ильфа и Петрова. Тихо мечтали, как «Бандера придет – порядок наведет», обменивались нацистской макулатурой. На излете перестройки обнаглели. Приходили в эсэсовских мундирах, орали против коммунизма и москалей, махали своими тряпками. Это место стало клоакой, откуда бандеровская вонь распространялась на всю Украину.

«Сейчас число сторонников и противников войны «до границ 91 года» здесь разделилось примерно поровну, – говорит наш старый знакомый, бывший преподаватель русской словесности Николай. – Все больше разговоров о том, что пора войну кончать, пока «рашка» сюда не пришла».

Он приходит сюда играть в шахматы и знает многих завсегдатаев. Если не лично, то в лицо. В разговоры не вступает – опасно. Но на ус мотает.

«Кацапов бить до упора!» Такой лейтмотив у «ястребов». Но с интересным нюансом: мол, в первую очередь, это должны делать переселенцы с востока и прифронтовые жители. Ибо первые «сбежали от агрессора и понаехали тут». А вторые – ибо для них непосредственная угроза. Вот пусть и бодаются. А мы потом, если до нас дойдет. Короче, как в старом антисемитском анекдоте. Два еврея-комиссара зовут роту в атаку: «Вперед, орлы!» Рота побежала вперед, а те – назад. Спрятались в канаве: «А мы не орлы, мы львы, мы – Левы!». Вот такая жидобандеровщина, такие «львы» во Львове… Других подстрекают, а сами чуть что – в кусты. Знаю, схроны строят. Чтоб ховаться от ТЦК и передка».

Людоловы из ТЦК во Львове свирепствуют, поскольку знают этот настрой. А носители ненависти ко всему русскому сопротивляются вовсю. Неохота на ноль. Панночки орут, матерятся, проклинают военкомов, хватают за грудки, угрожают глаза выцарапать.

Среди тех, кто хочет скорейшего перемирия любой ценой, преобладают женщины. Для них главнее всего сейчас – сохранение своих мужчин, выживание в условиях экономического кризиса и обнищания. А не карта 1991 года.