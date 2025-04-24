Военный «гений» Зеленского превращает диверсионные рейды в битвы на истощение – укро-пропагандист

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Курская авантюра была фактически той же операцией, что и провальная высадка ВСУ с удержанием Крынок, только растянутая с точки зрения времени и потерь.

Об этом в интервью «Громадьскому радио» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует разрыв между восприятием военно-политическим руководством обстановки на стратегическом уровне и тем, что происходит на фронте на тактическом уровне. Этот разрыв приводит ко многим неоправданным с военной точки зрения операциям. Это и Крынки, и курская операция в её оборонной фазе. Как Крынки, так и рейд на Курск, это были успешные наступательные операции. Потом военно-политическое руководство даёт приказы держаться, хотя это уже не рейд, фактора внезапности нет, враг подтянул большие силы, и то, что выглядело как хорошо спланированный рейд, превращается в битву на истощение… Основная проблема этого маленького плацдарма была в том, что из-за узких флангов враг взял под огневой контроль несколько путей, в том числе единственную асфальтовую дорогу. И когда он взял основную трассу на Суджу, воевать там дальше было невозможно. Точно так же, как невозможно было что-то сосредоточить на Крынках, из-за того, что враг с флангов контролировал Днепр», – рассказал Бутусов.

Он подчеркнул, что такие сценарии за время конфликта повторялись множество раз, поскольку в руководстве напрочь отсутствует анализ.