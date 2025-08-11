Военкор не исключает новый бессмысленный «безвоздушный месячник» между РФ и Украиной

Максим Столяров.  
11.08.2025 23:19
  (Мск) , Москва
Максимум, что может быть достигнуто на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, это очередное воздушное перемирие с целью очередной раз продемонстрировать недоговороспособность Киева.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Об Украине каких-то судьбоносных решений, которые завтра закончат войну, быть не может. Нет такого решения, на которое пошёл бы Трамп и сказал – вот, Зеленскому придётся с этим смириться. Такого точно не будет, что мы сейчас продавим через Трампа все свои хотелки.

Думаю, что можно будет нарисовать какую-то дорожную карту, в которой будет прописана ответственность сторон, прописаны механизмы наблюдения и контроля за принятыми решениями и проч.

Думаю, может будет объявлен даже какой-то безвоздушный месячник, как мы объявляли его в одностороннем порядке. Когда 30 дней мы не наносили с воздуха удары ни дронами, ни самолётами по критической инфраструктуре, а Киев тогда нанёс тысячу с чем-то ударов дальними дронами по нашей инфраструктуре», – напомнил Коц.

«Мы опять можем на это пойти исключительно ради того, чтобы показать, насколько Украина недоговороспособна. Но мы же это уже показывали. Поэтому, мне кажется, бессмысленно.

Важно, что Трамп наконец напрямую услышит – не от Мелании и не из телевизора – о реальном положении дел и о том, как войну, с нашей точки зрения, можно завершить быстро, но с учётом наших интересов.

Рецепт простой. Мы же даже помощи не просим – просто отойдите в сторону и не мешайте. Европейцы пусть остаются, мы как-то с ними справимся. Ещё бы хорошо отключить «Старлинк»,  – добавил военкор.

