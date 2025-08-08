Во Львове призвали готовить к жизни в схронах для войны с РФ с детского сада

Вадим Москаленко.  
08.08.2025 22:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 99
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцы должны согласиться на перемирие, но готовить своих детей и внуков к продолжению войны.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны согласиться на перемирие, но готовить своих детей и внуков к продолжению войны....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понятно, что Украина может добиться только перемирия, не мира. В Конституции РФ чётко прописано, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области и Крым являются территорией России. А в Конституции Украины – что украинские.

Между этими двумя странами никакого мира быть не может. И дети, и внуки, и правнуки украинцев и россиян будут находиться в состоянии войны. Вопрос только в том, будет эта война горячей или холодной. Наши народы обречены на войну в XXI столетии», – рассуждал Портников.

Его поддержал экс-депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ нацистского «Легиона Свободы», сержант ВСУ Юрий Сиротюк.

«Ещё месяц назад я видел опрос, что большинство украинцев готовы терпеть – и не идти ни на какие уступки. А сегодня нам уже подсовывают опрос, что большинство украинцев хотят мира любой ценой.

Но мы понимаем, что это не про мир. Это будет только пауза, которую надо эффективно использовать – и направить все усилия на внутренний развал России.

Главное, понимать – пока существует Россия, о мире нет и речи. Наше общество должно знать, в детских садах надо показывать карту и говорить: «Это украинский город Счастье [ЛНР – прим. ред]. И пока последнее село не вернулось в Украину, мы будем биться», – разошелся Сиротюк.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить