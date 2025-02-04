Вместо занятия Покровска российская армия может двинуться на Днепропетровск – генерал ВСУ
Российская армия для минимизации потерь и создания военно-политического эффекта может отказаться от штурма Покровска и сосредоточиться на выходе в Днепропетровскую область.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они в сам Покровск не могут заходить, нет сил опять-таки, а действуют с минимальными потерями, это значит перерезать логистические пути с флангом слева-справа, попытаться зайти в тыл и таким образом ослабить потенциал оборонительный частей подразделения в самом городе с востока. Перед этим на всякий случай им надо взять Мирноград, например, и только нанеся артиллерийские удары, авиационные, потом уже заходить в город.
Но сил под это нет. И поскольку здесь не реализуется этот план по дальнейшему продвижению, захвату Покровска, то другой план – все-таки выход на границу с Днепропетровском, а там уменьшается количество километров, буквально несколько осталось, то, может быть, примут решение. Хотя с военной точки зрения, конечно, более рационально захватить Покровск. Но если дальше будет так затягиваться, а потери могут к этому привести, то с меньшими потерями продвинуться и показать там на сотни метров, километры, что они уже зашли в новую область Украины. Это будет иметь с их точки зрения военно-политическое значение. И, возможно, здесь будет принято решение вот такого плана», – заявил Романенко.
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