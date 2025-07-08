Вице-спикер Сейма Польши требует спасти его от киллеров СБУ

Михаил Рябов.  
08.07.2025 18:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, СБУ, Скандал, Украина


Данные депутатов польского парламента от партии «Конфедерация» Кшиштофа Мулавы, Витольда Тумановича, а также вице-спикер Сейма Кшиштофа Босака появились на украинским экстремистском сайте «Миротворец».

В Варшаве отнеслись к этому крайне серьезно, сообщает пресс-служба партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Данные депутатов польского парламента от партии «Конфедерация» Кшиштофа Мулавы, Витольда Тумановича, а также вице-спикер...

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«Конфедерация» несколько дней назад вмешалась в дело Хьюберта Оджданы, лидера протестов фермеров против льготных условий поставок сельскохозяйственной продукции с Украины.

Одждана после публикации его данных на сайте Myrotworec начал получать угрозы. Фермер, столкнувшись с этими угрозами, должен был покинуть родной город. В итоге он получил защиту от польских властей.

«Многие из тех, кто был внесен в этот список позже, исчезли без следа или были убиты. И теперь в этом списке есть и поляки», – сказал представитель партии Михаил Вавер на пресс-конференции.

Парламентарии уже обратились к правительству Польши с требованием вмешаться в ситуацию и обеспечить защиту.

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