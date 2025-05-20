Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По улицам топают мерзкие бабищи, опухшие от водки и неправильной пищи» («Бахыт-Компот»). Да, сельские рубахи и запах немытых тел преобладали 19 мая в центре Одессы. Все потому, что нацисты считают эту дату — 610-летием города и празднуют, соответственно, устраивая похоронные хождения у памятника Шевченко.

Как заявили организаторы позорища из мовной зондеркоманды «Робимо вам нерви», «цель мероприятия — вернуть историческую справедливость и напомнить, что Одесса имеет более глубокие корни, чем считается официально».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В первую очередь это популяризация настоящей даты дня города, которую очень скоро мы надеемся увидеть в юридической плоскости, а не только среди общественных деятелей», — заявила главведьма Катерина Мусиенко.

Сославшись на исследования центральной прачечной, простите, института нацпамяти, она заверила, что 48% одесситов готовы к смене дня города.

Смешно доверять этой информации. Даже еще один организатор «ходы», нацист-историк Александр Музычко, ее оспорил:

«В каждом классе в Одессе если и наберется по одному украинскому ребенку, то хорошо. А остальные ходят несколько дней в году в вышиванках [заставляют], но выглядят исключительно как москали. Поэтому важно для нас — отделиться от тех, кто хочет соединить нас с гангреноидными носителями русского мира».

Так, гордо, группка вонючих тел и побродила по городу, спивая писни. Музычко понравилось:

«Сколько бы ни скулила и ни барахталась недожженная вата — ничто не остановит божественный ветер, время которого наступило, тот ветер, который срывает и разбивает натыканные оккупантские маркеры их русской, идентичности, языка! Враг беснуется на внутреннем фронте. А этот фронт есть, и он коварен и тяжел. Но победим на всех фронтах! Бесы больше всего боятся перед своей кончиной на рассвете. А сегодня — тем более! Ибо сегодня — день этого украинского города! Наш день, как и все остальные дни. Никакие компромиссы с врагом в дальнейшей демосковизации невозможны! Как раньше не будет! Украина будет и дальше идти по пути тотального очищения от москворотия, русскомирия и подобной мерзости».

Кстати, еще в 2021-м одэсьци зарегистрировали петицию на сайте главклоуна, чтобы признать 1415 год — основанием Одессы, то есть Коцюбеева. Только она не набрала даже минимального количества голосов.

230 лет назад Российская императрица Екатерина ІІ, памятник которой был варварски снесен, подписала указ об основании нового города и порта под названием Одесса:

«Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным многая пользы, повелеваем мы нужным устроить тамо военную гавань купно с пристанью для купеческих судов… Повелеваем открыть свободный вход в Хаджибеевскую гавань купеческим судам как наших подданных, так и чужестранных держав…»…

«Да не согласны мы, абыр!», — ответили шариковы и потянулись за вышиванками, коктейлями Молотова и кувалдами.