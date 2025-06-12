«Вернулись будто с похорон»: Зеленский недоволен поездкой Ермака в Вашингтон

Елена Острякова.  
12.06.2025 11:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина


Визит Андрея Ермака, главы администрации утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского, в Вашингтон в начале июня был крайне неуспешным.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит Андрея Ермака, главы администрации утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского, в Вашингтон в...

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«Я как раз общался с одним человеком из офиса президента, который сказал, что украинская делегация вернулась как будто с похорон. Это его слова. И Зеленский очень негативно оценил эту поездку. Крайне негативно», – сказал Бондаренко.

Он считает, что Кремль, постоянно декларируя готовность к мирным переговорам, успешно настраивает Белый дом против Зеленского.

«Я думаю, что просчитаны все выгоды от сотрудничества России и США в дальнейшем. Просчитана психология Трампа и его команды. Работа идет и в направлении дополнительной дискредитации Украины», – добавил политолог.

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