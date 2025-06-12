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Визит Андрея Ермака, главы администрации утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского, в Вашингтон в начале июня был крайне неуспешным.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как раз общался с одним человеком из офиса президента, который сказал, что украинская делегация вернулась как будто с похорон. Это его слова. И Зеленский очень негативно оценил эту поездку. Крайне негативно», – сказал Бондаренко.

Он считает, что Кремль, постоянно декларируя готовность к мирным переговорам, успешно настраивает Белый дом против Зеленского.